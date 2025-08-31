Privrednici iz Velike Kladuše se protive blokadama granica zakazanim za sutra: Na raspolaganju smo policiji

Udruženje poduzetnika Velika Kladuša oglasilo se povodom najavljenih blokada graničnih prijelaza koje domaći prijevoznici planiraju od 1. septembra. U saopćenju upućenom MUP-u Unsko-sanskog kantona i Policijskoj upravi Velika Kladuša istaknuto je da Udruženje ne podržava ove blokade jer bi, kako navode, ozbiljno ugrozile privredu, izvoz, uvoz i svakodnevni život građana.

- Blokade nisu način rješavanja problema, već mogu stvoriti dodatne poremećaje i narušiti javni red i mir - navode iz Udruženja.

Poručuju da bi realizacija najavljenih mjera otežala poslovanje privrednih subjekata u Velikoj Kladuši te poručuju da se stavljaju na raspolaganju MUP-u USK i PU Velika Kladuša kako bi se spriječili eventualni problemi i zaštitili interesi građana.

Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja domaće prijevoznike, najavio je da će od 1. septembra blokirati lance snabdijevanja kamionima zbog problema s kretanjem u Šengenskoj zoni. Upozorili su da bi dugotrajnije blokade mogle izazvati ozbiljne posljedice.

Među glavnim zahtjevima Konzorcija su ukidanje diskriminacije bh. vozača u EU, izmjene pravilnika Ministarstva komunikacija i prometa, finansijsko rasterećenje prijevoznika te brže granične i carinske procedure.

Najavili su da će protesti početi 1. septembra u 6 sati i trajat će dok se zahtjevi ne ispune. Saopćili su da putnički saobraćaj neće biti blokiran, ali će lanci snabdijevanja u gradovima i na graničnim prijelazima biti zaustavljeni. Učesnicima su upućene jasne instrukcije o poštivanju zakona i policijskih naredbi, izbjegavanju sukoba, uz naglasak da se granica mora poštovati kao neprikosnovena.