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Privrednici iz Velike Kladuše se protive blokadama granica zakazanim za sutra: Na raspolaganju smo policiji

Iz Konzorcijuma Logistika BiH najavili su da će protesti početi 1. septembra u 6 sati i trajat će dok se zahtjevi ne ispune

Raniji protest kamiondžija. Avaz

S. S.

31.8.2025

Udruženje poduzetnika Velika Kladuša oglasilo se povodom najavljenih blokada graničnih prijelaza koje domaći prijevoznici planiraju od 1. septembra. U saopćenju upućenom MUP-u Unsko-sanskog kantona i Policijskoj upravi Velika Kladuša istaknuto je da Udruženje ne podržava ove blokade jer bi, kako navode, ozbiljno ugrozile privredu, izvoz, uvoz i svakodnevni život građana.

- Blokade nisu način rješavanja problema, već mogu stvoriti dodatne poremećaje i narušiti javni red i mir - navode iz Udruženja.

Poručuju da bi realizacija najavljenih mjera otežala poslovanje privrednih subjekata u Velikoj Kladuši te poručuju da se stavljaju na raspolaganju MUP-u USK i PU Velika Kladuša kako bi se spriječili eventualni problemi i zaštitili interesi građana.

Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja domaće prijevoznike, najavio je da će od 1. septembra blokirati lance snabdijevanja kamionima zbog problema s kretanjem u Šengenskoj zoni. Upozorili su da bi dugotrajnije blokade mogle izazvati ozbiljne posljedice.

Među glavnim zahtjevima Konzorcija su ukidanje diskriminacije bh. vozača u EU, izmjene pravilnika Ministarstva komunikacija i prometa, finansijsko rasterećenje prijevoznika te brže granične i carinske procedure.

Najavili su da će protesti početi 1. septembra u 6 sati i trajat će dok se zahtjevi ne ispune. Saopćili su da putnički saobraćaj neće biti blokiran, ali će lanci snabdijevanja u gradovima i na graničnim prijelazima biti zaustavljeni. Učesnicima su upućene jasne instrukcije o poštivanju zakona i policijskih naredbi, izbjegavanju sukoba, uz naglasak da se granica mora poštovati kao neprikosnovena.

# VELIKA KLADUŠA
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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