Davor Krešić, predsjednik Udruženja hotelijera Neum: Nikad nije bila čudnija sezona

Da je ovogodišnja turistička sezona bila drugačija u odnosu na prethodnu, potvrđuje za „Dnevni avaz“ Davor Krešić, predsjednik Udruženja hotelijera Neum.

- Sezona nikada nije bila čudnija. Ipak, na kraju bi ona trebala biti dobra, jer mislim da će nas izvući predsezona i postsezona. Međutim, sama špica sezone nije bila onakva kakvu smo očekivali niti je bila na razini prošlogodišnje, a već nam je ta bila lošija od one 2023. godine. U konačnici, cjelokupna turistička sezona će, vjerovatno, biti bolja od lanjske, ali, onaj period kada bismo u biti trebali zaraditi novac nije odrađen onako kako je to trebalo. Stoga, neophodno je napraviti detaljnu analizu šta nam je činiti kako bismo to popravili – govori Krešić za „Avaz“.

Iako će, ocjenjuje, u konačnici brojke i turistički promet biti na zadovoljavajućem nivou, troškovi su, naglašava, enormno povećani.

- Mi cijene nismo povećavali, ali vidjet ćemo na samom kraju kako će to izgledati – kaže Krešić.

Napominje da bez detaljne analize ne može govoriti o tome šta su razlozi koji su doveli do slabije špice turističke sezone, ali primjetno je, navodi, da je njihovo glavno tržište, a to je dijaspora, u velikom padu.

- Činjenica je da je ta starija populacija dijaspore koja ima osjećaj prema BiH u životnoj dobi kada nema toliko potrebe za putovanjem. Njihova djeca ne dolaze više u BiH u onom omjeru u kojem su, dakle, dolazili njihovi roditelji, tako da se mi jednostavno moramo više otvoriti prema drugim tržištima što se tiče same špice sezone, jula i avgusta, a to su zemlje u našem bližem okruženju kao što su Slovenija, Češka, Poljska, Slovačka, Austrija i mislim da polako trebamo graditi destinaciju i prilagoditi je potrebama tih gostiju – mišljenja je Krešić.