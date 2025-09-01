Propala priča sa sarajevskom kompanijom „Lake“: Jablanički 'Granit' ostao bez strateškog partnera

Priča o ulasku strateškog partnera, kompanije „Lake“ iz Sarajeva u vlasništvu Nedžada Bubice u jablanički „Granit“ je, definitivno, propala. Svi rokovi koje je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao vlasnik 67 posto državnog kapitala u „Granitu“, dala su probijeni.

Podsjetimo, ugovorom potpisanim 9. januara prošle godine „Granitu“ je data koncesija na 30 godina za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokaciji Čehari, ali pod uslovom da strateški partner u roku od šest mjeseci izvrši uplatu sredstava u iznosu od 20,5 miliona KM.

Potom je rok produživan u dva navrata jer je u međuvremenu, navodno, iskrsnuo problem u vezi s veličinom eksploatacionog polja koje obuhvata šumsko zemljište, a koje predstavlja državnu imovinu i koja je pod zabranom raspolaganja, kako je to Ustavni sud BiH utvrdio svojim odlukama.

Iako je u međuvremenu izvršeno cijepanje eksploatacionog polja, iz Vlade HNK, odnosno resornog ministarstva su tražili mišljenje od viših instanci, odnosno nadležnih federalnih ministarstva o tome jesu li neophodne nova urbanistička saglasnost i postupak procjene uticaja na okoliš posebno, za svako eksploataciono polje.

Abid Šarić, stečajni upravnik „Granita“, nije krio razočarenje, pa ni ljutnju ishodom cijele priče. Kako je kazao za „Avaz“, iz Ministarstva privrede HNK su uporno tražili dokumentaciju koju su imali, kao i onu za koju su tvrdili da nije potrebna, poput postupka procjene uticaja na okoliš.

- Sve su to uporno tražili na način kao da se ti majdani nalaze na Romaniji, a ne u Jablanici. U stečajnom planu je navedeno da se „Granit“ prvo osposobi, da dobije koncesije, sve dozvole, pa onda da se vrši prodaja. Mi smo našli partnera koji je dostavio bankarsku garanciju i kada je sve na kraju završeno, rok je istekao – rekao je Šarić za „Avaz“.

Ugovor o koncesiji

Naglasio je da je „Granit“ na granici izdrživosti, s mašinama starim i po 50 godina i u kojem radi 170 ljudi. S druge strane, resorni kantonalni ministar Zanin Vejzović kratko nam je kazao da je cjelovitu informaciju po predmetu dodjele koncesije i dozvole za eksploataciju privrednom društvu „Granit“ u stečaju dostavio općinskom načelniku i općinskom vijeću Jablanica. U informaciji na više od 30 strana s popratnim prilozima sve je, rekao je, pomno navedeno.

- Jednostavno, nema više nikakve mogućnosti za produženje roka. Činjenica je da je tražena dokumentacija dostavljena, ali nakon isteka datog roka. Obraćali smo se Kantonalnom javnom pravobranilaštvu tražeći mišljenje o mogućnosti zaključivanja novog aneksa ugovora i njihov odgovor je bio negativan. Naveli su i da o svemu trebamo obavijestiti nadležni Zemljišnoknjižni ured u Konjicu i stečajni sud u Sarajevu o prestanku ugovora o koncesiji – objasnio je Vejzović za „Dnevni avaz“.

Milijarde maraka

Vlada HNK, kao većinski vlasnik kapitala, pokušava iznaći rješenje, a kako saznajemo, postoje određene kompanije koje su dostavile ponude za strateško preuzimanje „Granita“. U cijeloj priči oko „Granita“ zanimljive su dvije činjenice. Prva da se vrijednost granitne sirovine mjeri u milijardama maraka, a druga da se „Granit“ u stečaju nalazi od čak 2010. godine.