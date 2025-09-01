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JAVLJAJU SE PROBLEMI

Udruženje poljoprivrednika FBiH moli učesnike protesta da propuštaju cisterne s mlijekom

Dakle radi se o blokadi puteva u organizaciji sektora cestovnog transporta, navode

Tokom današnjih blokada. Avaz

A. O.

1.9.2025

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine apeluje da učesnici aktuelnog protesta cestovnih prijevoznika propuste kamione (cisterne) koji prevoze sirovo mlijeko, jer je to roba koja ne može stajati i već se javljaju problemi na otkupnim mjestima.

- Poštujemo i podržavamo sve demokratske i zakonom dozvoljene proteste. Dakle radi se o blokadi puteva u organizaciji sektora cestovnog transporta. Svaka organizacija protesta bi trebalo da ima i prioritete koje bi trebalo pustiti da funkcionišu. Svi u ovoj državi imamo probleme koji se sporo ili nikako ne rješavaju, poljoprivrednici to najbolje znaju – navedeno je u saopćenju navedenog udruženja.

Nemogućnost prolaska i otkupa uzrokuje ogromne štete primarnim poljoprivrednim proizvođačima, navodi također Udruženje poljoprivrednika FBiH.

# UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA FBIH
# MLIJEKO
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