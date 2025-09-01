Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRINUDNI GODIŠNJI ODMOR

Nakon što je Srbija zabranila izvoz oružja: Igman Konjic obustavio proizvodnju zbog nedostatka baruta

Od korištenja godišnjeg odmora iz člana 1. su izuzeti radnici klima komora i čuvara/unutrašnje službe zaštite, zaštite na radu, protivpožarne zaštite

Igman Konjic. Facebook

A. O.

1.9.2025

Direktor Privrednog društva Igman d.d. Konjic Adnan Prevljak donio je danas Odluku o korištenju preostalog dijela godišnjeg odmora za 2025. godinu.

- Vezano za Odluku Vlade Srbije o zabrani izvoza naoružanja i vojne opreme, uslijed čega je došlo do zastoja u isporuci baruta, radnici Privrednog društva Igman d.d. Konjic se upućuju na korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora za 2025. godinu, kolektivno, u periodu od 2.9.2025. do stvaranja uslova za rad (isporuke baruta) - piše u članu 1. Prevljakove Odluke.

Dalje se navodi kako se zadužuju izvršni direktori sektora da organizuju optimalni rad, da zavisno od potrebe procesa proizvodnje odobre rad radnicima u okviru svog sektora, te da se isti usklade sa planom izvršnog direktora PTS-a.

- Od korištenja godišnjeg odmora iz člana 1. su izuzeti radnici klima komora i čuvara/unutrašnje službe zaštite, zaštite na radu, protivpožarne zaštite i bezbjednosti. Ostali radnici će biti blagovremeno obaviješteni o početku rada Društva - naveo je također Prevljak.

# BARUT
# IGMAN D.D. KONJIC
# ADNAN PREVLJAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.