Zbog Trampovih politika: Cijena zlata dosegnula rekordan nivo

Cijena zlata dosegnula je rekordnu razinu potaknuta snažnom potražnjom za plemenitim metalom uslijed globalne ekonomske neizvjesnosti. Cijena zlata popela se na 3.508,50 dolara po unci rano jutros, nastavljajući uzlazni trend koji je ove godine zabilježio rast od gotovo trećine, piše BBC News.

Plemeniti metali, a posebno zlato, smatraju se sigurnim utočištem za ulagače u nestabilnim vremenima. Cijena mu je značajno porasla ranije ove godine nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio niz carina koje su poremetile globalnu trgovinu. Analitičari ističu kako je rastu cijene pridonijelo i očekivanje da će američka središnja banka smanjiti ključnu kamatnu stopu, što zlato čini još privlačnijom investicijom.

Trampov utjecaj na tržište

Adrian Eš, direktor istraživanja u BullionVaultu, izjavio je za BBC da je rast cijena zlata posljednjih mjeseci direktna posljedica Trampovih poteza i "onoga što je učinio geopolitici i globalnoj trgovini".

"Zapravo su američki izbori prošle godine to stvarno potaknuli", rekao je Ash.

Kao dodatni faktor koji gura cijenu zlata prema gore, analitičari navode i zabrinutost zbog neovisnosti američke središnje banke, Federalnih rezervi (Fed). Trump je u više navrata napao predsjednika Feda, Jeromea Powella, a nedavno je pokušao smijeniti i jednu od guvernerki, Lisu Cook.

Derren Nathan iz tvrtke Hargreaves Lansdown smatra da su Trumpovi "pokušaji potkopavanja neovisnosti Federalne rezervne banke" potaknuli "obnovljeni interes za imovinu sigurnog utočišta, uključujući zlato".

Upozorenja iz Europe

Na opasnosti takvih poteza upozorila je i čelnica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde. Jučer je izjavila da bi Trumpovo potkopavanje neovisnosti Feda predstavljalo "vrlo ozbiljnu opasnost" za globalno gospodarstvo.

Naglasila je da bi prisiljavanje Feda da odgovara na Trumpovu politiku imalo "vrlo zabrinjavajući" utjecaj na ekonomsku stabilnost u SAD-u, a posljedično i u ostatku svijeta.

Potražnja s Istoka ne jenjava

Ash je pojasnio da kada cijena zlata naglo poraste zbog interesa ulagača, to obično ublaži usporavanje kupnje iz Kine i Indije, dva najveća svjetska tržišta za zlatni nakit. Međutim, ovoga puta situacija je drugačija.

Prema njegovim riječima, potražnja u Kini i Indiji i dalje postoji. Umjesto da se povuku s tržišta zbog visokih cijena, kupci nakita sada se okreću kupnji investicijskih zlatnih proizvoda poput poluga ili kovanica, čime se potražnja održava na visokoj razini.