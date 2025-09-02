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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nakon sastanka premijera Nikšića i Peulića: Okončan protest prijevoznika!

On se, također, svojim autoritetom jako puno založio u rješavanje određenih problema

Peulić: Nikšić se založio u rješavanje problema. Avaz

S. S.

2.9.2025

Nakon sastanka predstavnika Konzurcijuma Logistika BiH i premijera FBiH Nermina Nikšića okončan je protest prevoznika, potvrđeno je za portal "Avaza".

Podsjećamo, premijer FBiH Nermin Nikšić i predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić su danas u 16 sati održali sastanak, gdje je dogovoreno da se protest okonča.

- On se, također, svojim autoritetom jako puno založio u rješavanje određenih problema - rekao je Peulić o Nikšiću uoči sastanka.

Inače, protest prijevoznika je počeo jučer ujutro u 6 sati i bili su blokirani svi važniji putni pravci, carinski terminali i dijelovi graničnih prijelaza preko kojih saobraćaju kamioni.

Protest prijevoznika - Avaz
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# NERMIN NIKŠIĆ
# VELIBOR PEULIĆ
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