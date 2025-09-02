Nakon sastanka premijera Nikšića i Peulića: Okončan protest prijevoznika!

Nakon sastanka predstavnika Konzurcijuma Logistika BiH i premijera FBiH Nermina Nikšića okončan je protest prevoznika, potvrđeno je za portal "Avaza".

Podsjećamo, premijer FBiH Nermin Nikšić i predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić su danas u 16 sati održali sastanak, gdje je dogovoreno da se protest okonča.

- On se, također, svojim autoritetom jako puno založio u rješavanje određenih problema - rekao je Peulić o Nikšiću uoči sastanka.

Inače, protest prijevoznika je počeo jučer ujutro u 6 sati i bili su blokirani svi važniji putni pravci, carinski terminali i dijelovi graničnih prijelaza preko kojih saobraćaju kamioni.