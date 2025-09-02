Nikšić nakon dogovora s prijevoznicima: Ubrzat će se prelazak granica

Nakon sastanka premijer FBiH Nermin Nikšić je poručio da tim ljudima treba stvoriti uslove da rade posao na najbolji mogući način.

- Najlakša uloga je bila da ih usmjerim na neke druge ljude, naravno da mi to nije cilj. Mi ćemo u četvrtak na Vladi FBiH razmatrati zahtjeve koji su u domenu Vlade FBiH. Premijer Višković i ja smo razgovarali i donijeli smo odluku da neke jedinstvene stavove pošaljemo prema Vijeću ministara, kako bi radili na rješavanju ovih problema. Vijeće ministara nije neko određeno tijelo, i tamo sjede ljudi kao i u Vladi FBiH i Vladi RS, tako da očekujem da će se ministri pozabaviti ovim poslovima, koji jesu njihova nadležnost. Drago mi je da su se uključili parlamentarci na državnom nivou, a mi ćemo sa svoje strane nastaviti saradnju i raditi na rješavanju problema - kazao je Nikšić.

Dodao je da oni ne mogu obećati da će riješiti pravila koja se tiču Šengena, ali mogu pisati prema strukturama u Briselu da ukinu 90-180 pravilo.

- Mislim da je važno Briselu da i entitetske vlade i Vijeća ministara BiH imaju jedinstven stav, onda će se i oni prema tome odnositi drugačije. Što se tiče akciza i trošina, imaju podršku da se rješava to. Vlada FBiH će kroz Autoceste FBiH, zajedno s Autocestama RS uspostaviti komunikaciju, kako bi svi s jednim tagom putovali. Otvorili smo prostor za saradnju s Parlamentom, Vijećem ministara i VTK BiH. Vjerujem da ćemo unutrašnje stvari, koje mislim da nisu teške riješiti, a da prema vani zajedno traže. Pritisak ne treba samo da ide prema resornim ministrima, nego politikama, kako bi otvorili prostor. Ima još stvari oko kojima možemo razgovarati. Dogovorilo smo da imamo i 24-satno dežurstvo inspekcija da graničnim prijelazima, što bi ubrzalo prelazak granica i transporta, a to bi bio manji pritisak na ove ljude - kazao je Nikšić.

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