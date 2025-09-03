Pepsi značajno gubi od konkurencije u Americi

PepsiCo sve teže održava korak s konkurencijom u sektoru gaziranih napitaka, a nakon što ga je na američkom tržištu pretekao i proizvođač Doktor Pepper (Dr Pepper), pao je na treće mjesto u industriji.

Ovaj razvoj događaja podstakao je pozive investitora na značajne promjene unutar kompanije.

Kompanija Eliot Menadžment (Elliott Management), koja je nedavno stekla vlasnički udio u vrijednosti od četiri milijarde dolara, smatra da je krajnje vrijeme za reorganizaciju.

- PepsiCo se nalazi na ključnoj tački. Kompanija ne samo da ima priliku, već i odgovornost da unaprijedi svoje poslovanje i ponovno zauzme vodeću poziciju u industriji - naveli su iz Eliot Menadžmenta.

Brojni brendovi

PepsiCo je vlasnik brojnih poznatih brendova poput grickalica Lejs (Lay's), Doritos, Čitos (Cheetos) i Kvejker (Quaker), kao i napitaka Pepsi, Mauntin Dju (Mountain Dew) i drugih. Uprkos toj širokoj paleti proizvoda, vrijednost njihovih dionica je opala – u posljednjih godinu dana pala je za 15 posto. Iz kompanije su naveli da su spremni za dijalog s ulagačima.

- U kontinuiranom smo, aktivnom i korisnom dijalogu s našim dioničarima i cijenimo svaki konstruktivan doprinos ostvarivanju dugoročne vrijednosti za sve dioničare - istaknuto je iz PepsiCo-a.

Ova borba investitora za budući smjer jedne od najpoznatijih američkih kompanija odvija se u trenucima kada prehrambena industrija doživljava značajne promjene. Kupovna moć potrošača smanjena je uslijed inflacije, a američki ministar zdravstva i socijalne zaštite Robert F. Kenedij mlađi (Robert F. Kennedy Jr.) vrši pritisak na proizvođače da uklone vještačke sastojke i aditive iz prehrambenih proizvoda.

Doktor Peper, koji je sada drugi po veličini proizvođač gaziranih napitaka u Sjedinjenim Američkim Državama, uložio je značajna sredstva u reklamne kampanje, posebno na univerzitetskim i fudbalskim događajima. Također, proširio je ponudu pića s novim okusima, uključujući i varijantu s okusom jagode.

Sam snosi krivicu

Iz Eliot Menadžmenta smatraju da PepsiCo sam snosi krivicu za gubitke na tržištu gaziranih napitaka, jer ima previše razuđen portfolio brendova. Iako je Frito-Lej (Frito-Lay), proizvođač čipsa i grickalica, dugo bio ključan za rast PepsiCo-a, inflacija je negativno uticala i na tu granu – ljudi sada manje troše na grickalice.

Investitori su predložili niz mjera koje bi mogle popraviti stanje, uključujući model refranšiziranja mreže nezavisnih punionica, što je ranije učinila Coca-Cola. Također, sugerisali su prodaju dijela brendova iz segmenta napitaka i grickalica, izvještava CNN.