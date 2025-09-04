Kriza u "Igmanu", radnici poslani na odmor, Nikšić pregovara sa Srbijom

Da se traga za rješenjem problema s kojima se suočava kompanija „Igman“ iz Konjica, potvrdio je federalni premijer Nermin Nikšić. Podsjetimo, kompanija je prekinula proces proizvodnje, a veći broj radnika je 1. septembra upućen na prinudni odmor, odlukom direktora Adnana Prevljaka, a nakon što je došlo do blokade uvoza baruta za „Igman“ iz Srbije. Direktna komunikacija

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- Imamo problem koji stoji, a to je da je Republika Srbija zabranila izvoz baruta i mesinga. Intenzivno radimo na rješavanju tog problema. Postoje neki alternativni izvori, ali za njih treba vremena. Problema svugdje ima, a ovo je, čini mi se, malo više neko regionalno zatezanje i prepucavanje, a ja ne bih volio da dođemo u fazu da i mi sad zaustavimo nešto iz Federacije BiH prema Republici Srbiji. To ne treba ni jednima ni drugima i pokušat ću u direktnoj komunikaciji da to riješim - poručio je Nikšić. Srbija, podsjetimo, s druge strane, od kompanija namjenske industrije FBiH uvozi eksploziv, kapisle i detonatore. Hamza Višća, vojnopolitički analitičar, komentirajući novonastalu situaciju u „Igmanu“, smatra da je menadžment kompanije morao razmišljati i o novim dobavljačima, pogotovo u uslovima u kojima pri promjeni geopolitike u svijetu cijene proizvoda namjenske proizvodnje rastu. Nivo države

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