Kriza u "Igmanu", radnici poslani na odmor, Nikšić pregovara sa Srbijom

Da se traga za rješenjem problema s kojima se suočava kompanija „Igman“ iz Konjica, potvrdio je federalni premijer Nermin Nikšić. Podsjetimo, kompanija je prekinula proces proizvodnje, a veći broj radnika je 1. septembra upućen na prinudni odmor, odlukom direktora Adnana Prevljaka, a nakon što je došlo do blokade uvoza baruta za „Igman“ iz Srbije.
Direktna komunikacija
- Imamo problem koji stoji, a to je da je Republika Srbija zabranila izvoz baruta i mesinga. Intenzivno radimo na rješavanju tog problema. Postoje neki alternativni izvori, ali za njih treba vremena. Problema svugdje ima, a ovo je, čini mi se, malo više neko regionalno zatezanje i prepucavanje, a ja ne bih volio da dođemo u fazu da i mi sad zaustavimo nešto iz Federacije BiH prema Republici Srbiji. To ne treba ni jednima ni drugima i pokušat ću u direktnoj komunikaciji da to riješim - poručio je Nikšić.
Srbija, podsjetimo, s druge strane, od kompanija namjenske industrije FBiH uvozi eksploziv, kapisle i detonatore.
Hamza Višća, vojnopolitički analitičar, komentirajući novonastalu situaciju u „Igmanu“, smatra da je menadžment kompanije morao razmišljati i o novim dobavljačima, pogotovo u uslovima u kojima pri promjeni geopolitike u svijetu cijene proizvoda namjenske proizvodnje rastu.
Nivo države
- Tražen je barut, tražena je municija, naoružanje, i u tom smislu su morali razmišljati o tome da imaju više dobavljača za barut. To će sigurno ostaviti posljedice, jer nije lahko naći nekog drugog koji ispunjava sve te uslove iz prostog razloga što svaki barut nije isti. Postoje propisane kvalitete i sada i ako nađemo drugog, alternativnog dobavljača, pitanje je da li je to isti kvalitet - govori Višća.
Podsjeća i na to da na nivou države nema politike vezane za namjensku proizvodnju, niti ima, kaže, na nivou entiteta, te dodaje da recipročne mjere nisu rješenje.
Nekoliko godina
S druge strane, naglašava Višća za „Avaz“, pitanje je i jesmo li mi prioritet u prodaji tom novom dobavljaču, odnosno proizvođaču.
- Jer, mi tu dolazimo kao zadnji u redu, a imajući u vidu da se Evropa naoružava, da troši blizu 800 milijardi eura u narednih nekoliko godina u naoružanje i opremu, teško da će neka fabrika staviti Bosnu i Hercegovinu ispred Francuske, Njemačke, Velike Britanije ili neke druge zemlje koja sigurno nudi makar marku više za proizvod koji mi tražimo - govori Višća.
Pad dionica
Dionice kompanije „Igman“ iz Konjica, koja se nalazi u nezapamćenoj krizi, za samo jedan dan su pale za 13,3 posto. Konkretno, vrijednost dionice „Igmana“ je smanjena sa 195 KM na 169 KM, piše BiznisInfo.ba.
Ukupno gledajući, to znači da je tržišna vrijednost cijele kompanije smanjena sa 113 na 98 miliona maraka. „Igman“ je, dakle, u jednom danu izgubio 15 miliona KM tržišne vrijednosti.