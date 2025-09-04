Putin: Rusija ima rezerve uglja koje mogu trajati 900 godina

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da rezerve uglja na Dalekom istoku zemlje dosežu toliki nivo da bi mogle trajati i do devet vjekova.

Putin je to izjavio tokom sastanka posvećenog razvoju energetskog sektora u ovom regionu, naglasivši da je daljnje jačanje kapaciteta i stabilno snabdijevanje energijom ključni prioritet Kremlja.

Porast potrošnje

Prema njegovim riječima, potrošnja električne energije na Dalekom istoku u posljednjih deset godina porasla je za 28 posto, što, kako tvrdi, ukazuje na ubrzani razvoj regije. Putin je upozorio da već sada postoji manjak prirodnog gasa i da će potražnja u narednim godinama višestruko rasti.

Putin je zatražio procjenu mogućnosti širenja korištenja uglja u energetici, pozivajući se na "izuzetno solidne rezerve" koje, prema različitim analizama, mogu biti dovoljne do 900 godina.

Atomska energija

Ruski predsjednik je istakao da atomsku energiju smatra potpuno usklađenom sa "zelenim standardima" i da to područje treba nastaviti razvijati. Također je naglasio potrebu intenzivnijeg ulaganja u hidroenergetiku, koju je opisao kao efikasno i ekološki prihvatljivo rješenje, ali i podsjetio da potencijal rijeka na Dalekom istoku još uvijek nije dovoljno iskorišten.

- Obnova energetskih mreža se ne smije odlagati. Potrebno je razviti projekte velikih hidroenergetskih postrojenja, što će pomoći i očuvanju stručnih znanja u ovoj oblasti po kojoj je Rusija bila poznata - izjavio je Putin.

Iako, prema njegovim riječima, nema znakova akutnog nedostatka proizvodnih kapaciteta u regionu, ruski predsjednik insistira da se planovi ubrzano razrađuju kako bi se izbjegle buduće energetske krize.