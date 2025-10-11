Tijelo američkog državljanina pronađeno u Zvorniku

Policija iz Zvornika identifikovala je muškarca koji je pronađen mrtav na litici ispod Kula Grada i utvrđeno je da se radi B. B., državljaninu Sjedinjenih Američkih Država.

Kako su rekli iz PU Zvornik policijski službenici Policijske uprave Zvornik izvršili su danas 11. oktobra uviđaj na području Kule Grada, gdje je pronađeno beživotno tijelo muške osobe, u prisustvu doktora mrtvozornika iz Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Zvornik.

"Utvrđeno je da se radi o licu inicijala B. B. E. iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji je nestanak prijavljen ovoj upravi juče 10. oktobra oko 15.00 časova", kazali su iz PU Zvornik.

Dodaju da je o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio obdukciju.

Ona će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjoj Luci.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti slučaja, a nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama."Utvrđeno je da se radi o licu inicijala B. B. E. iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji je nestanak prijavljen ovoj upravi juče 10. oktobra oko 15.00 časova", kazali su iz PU Zvornik.



