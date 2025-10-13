Užas u Tuzli: Pijani muškarac pokušao silovati bivšu djevojku

Stravičan slučaj dogodio se jučer u Tuzli, u mjestu Dragodol kada je muškarac pokušao silovati svoju bivšu djevojku, saznaje portal „Avaza“.

Ova informacija potvrđena je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

- Prijava je bila jučer u 14:30 sati. Prijavljeno je Policijskoj stanici Živinice, te je obaviještena Policijska stanica Centar, gdje je prijavila E.A. svog bivšeg momka A.A. da je došao u alkoholisanom stanju, zaključao vrata. Bio je pokušaj – kažu nam iz policije.

Ona je uspjela obavijestiti policiju. O ovome događaju je upoznat i dežurni tužilac.

- Javila se na UKC Tuzla, u Kliniku za bolesti uha, grla, nosa i tako dalje. Doktor se nije izjasnio o stepenu povreda. Također, bila je na Klinici za ginekologiju – rečeno je za „Avaz“.

Osoba inicijala A.A. je uhapšena i predata je u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.