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O AKCIJI "KOVERTA"

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS: Ustupljeni spisi Uprave, podržavamo rad pravosudnih organa

Uposlenici Uprave pružaju maksimalnu podršku istražiteljima tokom njihovih aktivnosti

Akciju sprovodi MUP KS. Avaz

A. O.

14.10.2025

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo oglasila se saopćenjem o današnjoj akciji "Koverta" koja se jutros sprovodi na području Kantona Sarajevo. 

- Istražitelji Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo trenutno se nalaze u prostorijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, gdje po nalogu Općinskog suda u Sarajevu provode istražne radnje u predmetu "Koverta". Uposlenici Uprave pružaju maksimalnu podršku istražiteljima tokom njihovih aktivnosti kojima su, nakon upoznavanja sa predmetom naloga Suda, ustupljeni spisi Uprave u skladu sa predmetnom naredbom - navode u saopćenju iz KUIP-a KS.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u potpunosti podržava rad pravosudnih i istražnih organa, sa uvjerenjem i očekivanjem da se istražni postupak provede u skladu sa načelima pravde i zakonitosti, dodali su. 

Podsjećamo, po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužilaca, jutros je nastavljena akcija kodnog naziva "Koverta".

- Istražitelji Uprave policije MUP-a KS vrše pretrese na četiri lokacije na području Kantona Sarajevo u cilju pronalaska dodatnih dokaza koji se odnose na nezakonito zapošljavanje i nezakonita imenovanja u institucije Kantona Sarajevo. Pretresi se vrše na Stomatološkom fakultetu, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Mašinskom i Ekonomskom fakultetu. Akcija "Koverta" rezultat je saradnje Tužilastva KS, Uprave policije MUP-KS i Ureda za borbu protiv korupcije u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela počinjenih na štetu budžeta KS nezakonitim djelovanjem pojedinaca u institucijama sistema - potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

# KUIP KS
# MUP KS
# AKCIJA "KOVERTA"
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