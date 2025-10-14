Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS: Ustupljeni spisi Uprave, podržavamo rad pravosudnih organa

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo oglasila se saopćenjem o današnjoj akciji "Koverta" koja se jutros sprovodi na području Kantona Sarajevo.

- Istražitelji Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo trenutno se nalaze u prostorijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, gdje po nalogu Općinskog suda u Sarajevu provode istražne radnje u predmetu "Koverta". Uposlenici Uprave pružaju maksimalnu podršku istražiteljima tokom njihovih aktivnosti kojima su, nakon upoznavanja sa predmetom naloga Suda, ustupljeni spisi Uprave u skladu sa predmetnom naredbom - navode u saopćenju iz KUIP-a KS.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u potpunosti podržava rad pravosudnih i istražnih organa, sa uvjerenjem i očekivanjem da se istražni postupak provede u skladu sa načelima pravde i zakonitosti, dodali su.