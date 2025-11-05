Raste broj poginulih u požaru u Domu penzionera: Stradalo 11 osoba, povrijeđeno više od 35

U velikom požaru koji je sinoć oko 20.45 sati izbio na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli, život je izgubilo 11 štićenika ove ustanove, dok je najmanje 30 soba povrijeđeno.

Prema posljednjim informacijama, među povrijeđenima su i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te uposlenici Doma, koji su učestvovali u evakuaciji i pružanju pomoći korisnicima. Svi su medicinski zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.