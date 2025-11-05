TUZLA

Raste broj poginulih u požaru u Domu penzionera: Stradalo 11 osoba, povrijeđeno više od 35

Prema posljednjim informacijama, među povrijeđenima su i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te uposlenici Doma

Požar u Domu penzionera. A. Bešić / Avaz

Dž. R.

5.11.2025

U velikom požaru koji je sinoć oko 20.45 sati izbio na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli, život je izgubilo 11 štićenika ove ustanove, dok je najmanje 30 soba povrijeđeno.

Prema posljednjim informacijama, među povrijeđenima su i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te uposlenici Doma, koji su učestvovali u evakuaciji i pružanju pomoći korisnicima. Svi su medicinski zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar Tuzla radi identifikacije i obdukcije, a uviđaj na mjestu događaja bit će obavljen kada se za to steknu sigurnosni uslovi. Istraga o uzrocima požara je u toku.

Vatrogasci su, uz pomoć kolega iz Srebrenika te dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Tuzle i Gornje Tuzle, uspjeli lokalizovati požar nakon višesatne intervencije. U akciji su učestvovali i policijski službenici, ekipe Službe hitne pomoći Tuzla te medicinsko osoblje domova zdravlja iz Lukavca, Srebrenika i Kalesije.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sazvao je vanredni kolegij za jutros u 8.00 sati, na kojem će nadležne službe iznijeti nove informacije o okolnostima požara, broju stradalih i stanju povrijeđenih.

# POŽAR
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
