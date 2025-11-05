POTVRDIO MUP TK ZA "AVAZ"

Nakon požara u Domu penzionera u Tuzli hospitalizirano 30 osoba, među njima 5 vatrogasaca i 3 policajca

Na mehaničkoj ventilaciji se nalaze četiri štićenika Doma

Veliki broj osoba potražilo pomoć. A. Bešić / Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

5.11.2025

Prema posljednjim informacijama, u sinoćnjem požaru u Domu penzionera u Tuzli, smrtno je stradalo 11 lica štićenika Doma, dok je 30 lica hospitalizovano u JZU UKC Tuzla.

Portparolka MUP-a TK za "Avaz" je kazala da su među povrijeđenima i pripadnici policije kao i vatrogasaca.

- Broj povrijeđenih koji su se dosada javili za potrebnu medicinsku pomoć je veći. Od hospitaliziranih lica, 4 lica štićenika Doma su na mehaničkoj ventilaciji, te su među hospitalizovanima 5 vatrogasaca i 3 policijska službenika. 

Prema uputama kantonalnog tužioca KTTK-a koji rukovodi istragom, u rad uviđajne ekipe koju čine istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a i inspektorat za zaštitu od požara MUP TK-a, biće uključena stručna lica - vještaci odgovarujuće struke - potvrdila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić za "Avaz".

# POŽAR
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
