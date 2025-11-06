Završen uviđaj u Domu penzionera: Sve osobe preminule od gušenja, jednu osobu zahvatila i vatra, rano govoriti o uzrocima

Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona su potvrdili da je okončan uviđaj o tragediji u Domu penzionera u Tuzli.

- Tužilaštvu Tuzlanskog kantona će u narednom periodu izvještaje dostaviti Sektor kriminalističke policije MUP-a TK, vještak elektro struke i vještak protivpožarne zaštite i zaštite na radu. O uzrocima požara ćemo obavijestiti javnost kada se analiziraju izvještaji i nalazi i mišljenja stručnih lica i istražitelja SKP MUP-a TK.

Smrtno je stradalo šest muškaraca i šest žena, svi štićenici Doma penzionera Tuzla. Prema preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, koji su Tužilaštvu vještaci usmeno saopštili, svih 11 osoba je smrtno stradalo uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom, uz to da je tijelo jedne žrtve i opožareno. Obdukcija tijela danas preminule žene će biti obavljena u skorijem periodu.

U skladu sa Smjernicama za objavljivanje sudskih i tužilačkih akata VSTV-a BiH i uputstvima za anonimizaciju, profesionalnim i etičkim standardima za izvještavanje iz pravosuđa, naročito za izvještavanje o žrtvama, uzimajući u obzir i traumu i bol članova porodica, u mogućnosti smo objaviti isključivo inicijale i godišta smrtno stradalih osoba.

Inicijali smrtno stradalih ženskih osoba su: R.K (rođena 1947. godine), R.Dž (rođena 1940. godine), M.L (rođena 1936. godine), S.T (rođena 1950. godine), H.J (rođena 1935. godine) i S.T (rođena 1941. godine). Inicijali smrtno stradalih muških osoba su: Z.B (rođen 1958. godine), A.I (rođen 1944. godine), J.L (rođen 1944. godine), Z.M (rođen 1952. godine), M.M (rođen 1929. godine) i A.P (rođen 1948. godine) - naveo je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.