Admir Arnautović: Čekamo mišljenja vještaka da bi mogli govoriti o uzrocima požara u Domu, preminulo po šest muškaraca i žena

- Iz UKC-a Tuzla smo dobili informaciju da je preminula još jedna osoba koja je žrtva požara. Ukupan broj žrtava požara je 12. Ovo Tužilaštvo će i od sektora Kriminalističke policije MUP-a TK, njihovih forenzičara dobiti izvještaj, odnosno nalaze i mišljenja vještaka elektro struke, protupožarne zaštite i zaštite na radu o uzrocima samog požara i odmah ćemo o tome obavijestiti javnost o tome. Također, obavljene su obdukcije tijela 11 stradalih osoba, a prelimininarni rezultati govore da su svi stradali zbog gušenja, odnosno trovanja ugljen monoksidom, s tim da je jedno tijelo nakon toga i opožareno. Možemo saopštiti da smo objavili, a to je u skladu sa smjernicama VSTV-a BiH, uzimajući u obzir bol i traumu, inicijale osoba i njihova godišta. Riječ je u ovom trenutku o šest muškaraca i šest žena, mi ćemo blagovremeno obavijestiti javnost s detaljima