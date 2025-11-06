MIROSLAV LAZIĆ

Šef dobojske inspekcije uhvaćen na djelu: Uzeo mito, pa uhapšen

Miroslav Lazić. MUP RS

S. S.

6.11.2025

Miroslav Lazić, načelnik dobojskog Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove uhapšen je danas 6. novembra zbog sumnje na primanje mita i trgovinu uticajem, saznaju "Nezavisne novine".

Njega su uhapsili policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog počinjenih krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem.

On je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela.

Kako je saopštio MUP RS ne navodeći identitet osumnjičenog u toku su pretresi vozila i lokacija koje koriste lice lišeno slobode, nakon čega će biti izvršena kriminalistička obrada nad uhapšenom osobom.

- Sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Repuličkog javnog tužilaštva - navodi se u saopćenju MUP-a RS.

# MUP RS
# PU DOBOJ
