Šef dobojske inspekcije uhvaćen na djelu: Uzeo mito, pa uhapšen

Miroslav Lazić, načelnik dobojskog Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove uhapšen je danas 6. novembra zbog sumnje na primanje mita i trgovinu uticajem, saznaju "Nezavisne novine".

Njega su uhapsili policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog počinjenih krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem.

On je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela.

Kako je saopštio MUP RS ne navodeći identitet osumnjičenog u toku su pretresi vozila i lokacija koje koriste lice lišeno slobode, nakon čega će biti izvršena kriminalistička obrada nad uhapšenom osobom.

- Sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Repuličkog javnog tužilaštva - navodi se u saopćenju MUP-a RS.