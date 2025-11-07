Nastavnik u Sapni prijetio učenicima: Ukazana mu hitna medicinska pomoć

Istražitelji OKP PU Kalesija poduzeli su sve potrebne radnje

Policija na terenu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. B.

7.11.2025

Policijska stanica Sapna zaprimila je 6.11.2025.godine u 14:20 sati putem dežurne službe, prijavu da jedan od nastavnika osnovne škole u Sapni prijeti učenicima. 

- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Sapna, objekat i učenici su obezbijeđeni, a nastavnik sproveden u SHMP Sapna, gdje mu je ukazana hitna medicinska pomoć, te je prevezen u JZU UKC Tuzla gdje je zadržan na liječenju. 

Prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca, istražitelji OKP PU Kalesija poduzeli su sve potrebne radnje na dokumentovanju ovog događaja, a po okončanju istih, KTTK će biti dostavljen izvještaj - saopćili su.

# SAPNA
# UČENICI
# POLICIJA
# NASTAVNIK
# PRIJETNJA
