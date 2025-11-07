Hrvatski grad u šoku nakon stravične nesreće: Poginula dva mladića, vozili najmanje 140 kilometara na sat

Ozalj je zavijen u crno nakon što su u teškoj saobraćajnoj nesreći poginula dva mladića od 18 godina.

Privatnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je 18-godišnjak koji je zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio kontrolu nad vozilom. U zanošenju je sletio s kolovoza, udario u rub trotoara, potom u metalni stub hidranta, a zatim u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka, pri čemu se automobil prevrnuo na bok i zaustavio.

U nesreći su poginula dva 18-godišnja mladića, Antonio Sentigar i Leon Turković, dok je 24-godišnji putnik zadobio teške povrede.

Sudski vještak za saobraćaj Krunoslav Ormuž ističe: "Brzina u trenutku gubitka kontrole morala je biti najmanje 140–150 km/h."

Policija tek provjerava da li su mladići bili pod uticajem alkohola, a potvrđeno je da su svi bili vezani pojasom.

Gradonačelnica Ozlja proglasila je Dan žalosti, dok su stanovnici i porodice stradalih u šoku zbog tragedije.