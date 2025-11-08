Zbog straha od komšije građani u naselju ne smiju da se obrate ni policiji

Redakciji "Nezavisnih novina" obratilo se više zabrinutih građana iz jednog naselja u Laktašima, koji kažu da su u stalnom strahu od komšije zbog maltretiranja, zlostavljanja i uznemiravanja, a sve je, tvrde, postalo toliko učestalo da se boje obratiti se i policiji, koja je pomenutog dosad samo privodila, a onda puštala na slobodu.

Posljednji u nizu dramatičnih događaja desio se 27. oktobra 2025, kada je pomenuti fizički nasrnuo na jednu ženu, a kako kažu izvori "Nezavisnih", došlo je do ozbiljnog fizičkog, psihičkog i seksualnog maltretiranja žene.

- Stariju ženu, komšinicu do njega, a on inače živi kao podstanar, udario je kamenom u glavu, te je vrijeđao nju i njenu porodicu, a pokazivao je i polni organ. Iako je bio priveden, ubrzo je pušten na slobodu. Isti počinilac je ni 24 sata od počinjenog djela šetao našom ulicom noseći sjekiru u ruci - tvrdi izvor "Nezavisnih novina", koji je želio ostati anoniman.

Ponavljanje nasilja

Nadalje navodi da ovo nije izolovan slučaj i da se nasilje često ponavlja.

- Gospođa nije jedini slučaj u našem naselju koja je bila zlostavljanja, nego i druge žene, sve se završilo tako što je pušten. Često se šeta naseljem u vidno alkoholisanom stanju. Na kamerama smo zabilježili situacije kada leži na ulici sa pobacanim flašama alkoholnog pića. Također, znao je da se obnaži ispred kuće jednog od komšija i vrši nuždu. Reagovali smo na to, zamolili policiju da dođe, priveli su ga, platio je kaznu, a zatim ponovo bio na slobodi. Prije nekoliko godina, kada je tu tek došao, znao je da skoči ženama na auto. Ovakav scenario je ponavljajući, međutim u ulici žive starije bake koje su većinom same i nezaštićene, jer članovi porodice rade, iz straha ne smiju da prijave i ćute o nasilju. Pretpostavljamo da je razlog tome što i kada smo ga prijavili, on bude pušten, kao i ovog puta, ali ne možemo da zatvaramo oči na nešto što se dešava - tvrde sagovornici.

Poručuju da nisu zadovoljni onim što je po ovom pitanju dosad preduzela policija.

- Nisu preduzete konkretne stvari, jer hapšenje i plaćanje kazni je ništa naspram onog što mi doživljavamo. Kada govorimo o našim psihičkim posljedicama, one su veće, vjerujem da mnogi ne žele ni da prijave, jer se tada otkriva njihov identitet i ljudi bivaju uplašeni, jer institucije zakazuju i ostajemo nezaštićeni - poručuju oni za "Nezavisne novine".

Uhapšen muškarac

Slučaj od 27. oktobra poznat je banjalučkoj policiji iz koje su za "Nezavisne novine" potvrdili da je muškarac iz Laktaša, navodeći njegove inicijale, tada uhapšen.

- Policijski službenici Policijske stanice Laktaši lišili su slobode 27. oktobra lice P.V. iz Laktaša, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo tjelesna povreda. Navedeno lice sumnjiči se da je tog dana, oko 12.40, u Laktašima nakon verbalne rasprave fizički napalo ženu, nanijevši joj tjelesne povrede. Povrijeđenoj ženi ukazana je ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske - navodi se u saopštenju iz PU Banja Luka.

Prilikom hapšenja utvrđeno je da P.V. ima prisustvo alkohola u organizmu.

- Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica P.V. utvrđeno je prisustvo od 0,90 g/kg alkohola u organizmu. O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva (OJT) Banja Luka - rečeno je iz banjalučke Policijske uprave.

Mjere i radnje

Iz OJT Banja Luka za "Nezavisne" kažu da je tužilac naložio policijskim službenicima da preduzmu sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.

- Naloženo je da po kompletiranju predmeta dostave izvještaj tužilaštvu protiv P.V. zbog krivičnog djela tjelesna povreda iz člana 131. KZ RS, na dalje postupanje -kazali su iz OJT.

Na pitanje da li je OJT Banja Luka odranije poznat ovaj muškarac, kazali su da protiv njega dosad nije bilo predmeta u radu.

Sa druge strane, građani sada očekuju konkretne korake da se ova situacija riješi.

- Godinama trpimo posljedice ovakvog sistema. Živimo u strahu, u neizvjesnosti, svjesni da se nasilnici često kreću slobodno, dok se žrtve i njihove porodice bore da prežive posljedice trauma. Koliko još slučajeva mora biti da bi nasilje dobilo adekvatnu pažnju i ozbiljne reakcije institucija? Takva praksa šalje zastrašujuću poruku da je nasilje nad ženama nešto što se može ponoviti bez ozbiljnijih posljedica. Žrtve ostaju nezaštićene, a nasilnici vraćeni u svoje okruženje, gdje i dalje predstavljaju opasnost - poručili su sagovornici "Nezavisnih".