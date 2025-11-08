U Kantonalnom sudu u Mostaru okončano suđenje za ubistvo Denisa Sadikovića: Svjedočenje Adnana Šljivića za javnost ostalo tajna

Iznošenjem završnih riječi optužbe i odbrane u petak je okončano suđenje Adnanu Šljiviću (38) iz Mostara optuženom za ubistvo Denisa Sadikovića (35) iz Sarajeva, koje se dogodilo 27. oktobra prošle godine u Kaznenopopravnom zavodu (KPZ) Mostar, gdje su obojica služili zatvorsku kaznu.

Prethodno je Šljivićevim svjedočenjem okončan dokazni postupak, ali je Sudsko vijeće kojim predsjedava Danijela Dalipagić-Rizvanović udovoljilo njegovom zahtjevu da u tom dijelu javnost bude isključena, i to, kako je obrazloženo, radi zaštite optuženog u svojstvu svjedoka.

Veliki broj dokaza

U završnoj riječi, postupajući tužilac Tužilaštva HNK, Sanel Pajević istakao je da je Tužilaštvo nesumnjivo dokazalo da je optuženi počinio krivično djelo ubistvo na način kako je to opisano u izmijenjenoj optužnici.

Naglasio je da je to dokazano prvenstveno velikim brojem objektivnih dokaza, ali i subjektivnih, odnosno iskaza svih saslušanih svjedoka koji su svjedočili o onome što su vidjeli i čuli za vrijeme samog događaja, ali i onome zbog čega je prethodno nastao sukob između oštećenog i optuženog.

Naveo je kako su svi svjedoci, od zatvorskih policajaca do osuđenika, potvrdili da su vidjeli Šljivića u prostoru toaleta kako drži nož u ruci, te Sadikovića kako stoji ispred lijevih vrata unutar toaleta i krvari u predjelu vrata.

Pajević je ukazao i na to da teza odbrane o tome da je oštećeni na bilo koji način povezan sa Sadom Đugumom, protiv kojeg je Šljivić ranije svjedočio u krivičnom postupku te da je to bio razlog što je Sadiković prethodno pozivao Šljivića da se potuku, ničim nije potkrepljena te da svi dokazi upućuju da je priroda njihovog sukoba sasvim drugačija. Na koncu je predložio da optuženi bude osuđen na kaznu zatvora u visini koju odredi Sud, uzimajući u obzir otežavajuće i olakšavajuće okolnosti.

Prigovor odbrane

Šljivićev branilac, advokat Branko Karadeglić je u završnoj riječi naveo da odbrana ostaje kod svih procesnih prigovora te je naveo da Tužilaštvo nije sa istom pažnjom cijenilo i utvrđivalo okolnosti koje osim na štetu idu i u korist optuženog. Prigovore u tom smjeru, Karadeglić je iznosio i ranije.

Sudskom vijeću je ukazivao i na načelo „in dubio pro reo“, odnosno da se svaka sumnja u postojanje neke pravno relevantne činjenice mora odraziti u korist optuženog. Također, osporavao je pravnu kvalifkaciju krivičnog djela te je naglasio da je optuženi bio prisiljen da se brani.

Usmrtio ga nožem

Inače, iz iskaza vještaka psihijatrijsko psihološke struke utvrđeno je da je Šljivić počinio krivično djelo u stanju bitno smanjenje uračunljivosti. On je Sadikovića usmrtio preklopnim nožem „sa oštricom dužine sedam centimetara, kojim je zamahnuo i oštećenom zadao udarac u predjelu desnog donje viličnog predjela i desnog bočnog predjela vrata“.