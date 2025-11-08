OBAVIJEŠTEN TUŽILAC

Nesreća u Sarajevu: Vozač išao u rikverc i udario dijete, zadobilo teške povrede

Vozač inicijala M. A. (1969. godište) iz Ilijaša vozeći u rikverc na kratkom dijelu puta udario dijete i oborio ga na cestu

FENA

D. H.

8.11.2025

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila jučer u sarajevskom naselju Buča Potok, teško je porvijeđeno dijete, saopćio je jutros MUP Kantona Sarajevo.

Nesreća se desila u 17.55 sati, u ulici Adema Buće, kada je, kako navode iz policije, vozač inicijala M. A. (1969. godište) iz Ilijaša vozeći u rikverc na kratkom dijelu puta udario dijete i oborio ga na cestu.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobilo je pješak, povrede su konstatovane na KUM-e KCUS-a, a nakon ukazane ljekarske pomoći je otpušten na kućno liječenje - dodaju iz MUP-a KS.

O ovome je obaviješten dežurni Kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj su izvršili policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage, Sektora uniformisane policije i Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Sektora kriminalističke policije.

