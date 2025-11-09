UHAPŠEN JE

Vozač iz Odžaka pokušao podmititi policiju u Modriči

Nakon dokumentovanja predmeta protiv ovog lica će biti dostavljen izvještaj Republičkom javnom tužilaštvu Banja Luka o izvršenom krivičnom djelu

Policija uhapsila vozača. MUP RS

A. O.

9.11.2025

Vozač automobila H. H. M. iz opštine Odžak uhapšen je u Modriči nakon što je pokušao da podmiti policiju da ga ne bi kaznili.

Iz Policijske uprave Doboj je saopšteno da je ovo lice kontrolisano sinoć, a da su novčanice uz potvrdu oduzete.

Vozač automobila Volkswagen pokušao je da da mito policiji kako bi odustali od sankcionisanja evidentiranog prekršaja u saobraćaju.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv ovog lica će biti dostavljen izvještaj Republičkom javnom tužilaštvu Banja Luka o izvršenom krivičnom djelu davanje mita.

# ODŽAK
# MODRIČA
# MITO
# POLICIJA
