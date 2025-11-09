Predložen pritvor za tri osobe koje su pale na Izačiću s tri kilograma droge: Sumnja se da su dio Cezarove grupe

Tužilaštvo BiH predložilo je Sudu BiH određivanje pritvora za Sanela Begića, Denija Alibabića i Adija Abdihodžića, koji su jučer uhapšeni na Graničnom prijelazu Izačić s tri kilograma kokaina.

Sumnja se da je riječ o grupi Dine Muzaferovića Cezara, koji je od ranije poznat po trgovini narkoticima, a u Sloveniji mu se sudi i za ubistvo.

Droga je iz Slovenije trebala završiti u BiH, a pronađena je u automobilu Begića.

- Djelujući kao pripadnici grupe za organizirani kriminal u smislu odredbe člana 1. stav. 22. KZ BiH, a koju grupu je radi sticanja materijalne koristi formirali njima poznato lice, po prethodnom dogovoru, zajedno otputovali preko Međunarodnog graničnog prelaza Izačići, u putničkom motornom vozilu VW GOLF VII, registarskih oznaka... u vlasništvu DiA cars d.o.o, Bihać u Republiku Hrvatsku, nakon čega su na području neke od zemalja Evropske unije (R.Hrvatska ili Slovenija) preuzeli putničko motorno vozilo marke Cupra, tip Formentor, registraskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH, broj... vlasništvo Živković Nevenke, VIN broja VSSZZZKM6PR500606., u koje vozilo je prethodno, njima poznato lice sakrilo opojnu drogu kako bi je transportovali u Bosnu i Hercegovinu - piše u prijedlogu Tužilaštva.

Ističe se da je Sanel Begić upravljao vozilom Cupra Formentor, a Adi Abdihodžić Volkswagenom Golf, te da su ušli na teritoriju BiH nakon čega je izvršen pretres vozila.

U Cupri je u posebno napravljenom pretincu ispod ručice mjenjača pronađene su PVC vrećice s materijom koja svojim izgledom asocira na droge kokain i cannabis sativ.