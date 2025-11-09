Jeziva nesreća u susjedstvu: Poginule dvije osobe, automobili smrskani do neprepoznatljivosti

Teška saobraćajna nesreća desila se oko 18 sati u Zagorju, a prema prvim informacijama dvije osobe su poginule.

Nesreća se desila kod Selnice, a jedna osoba je preminula na licu mjesta, dok je druga preminula u bolnici u Zaboku nakon neuspješnih pokušaja reanimacije.

Na toj dionici bila je prisutna velika magla, a desio se frontalni sudar dva automobila.

Automobili su bili smrskani do neprepoznatljivosti.

Saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen, a više informacija će biti poznato po okončanju uviđaja.