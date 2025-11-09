Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UHAPŠEN JE

Pojavio se snimak užasa iz Velike Kladuše iz drugog ugla: Suvozač sjeo za volan i pri velikoj brzini počeo da gazi ljude

Kako se može vidjeti na snimku, jedna osoba je povrijeđena, a nezvanične informacije govore da je prebačena u bolnicu u Karlovcu

Trenutak kada je pregažen muškarac. Screenshot

S. S.

9.11.2025

Muška osoba koja je izazvala saobraćajnu nesreću u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše, a potom učestvovala u velikoj tučnjavi i suvozač koji je kasnije sjeo za volan i automobilom pokušala usmrtiti aktere tučnjave uhapšeni su nedaleko od mjesta gdje se nemili događaj desio.

Kako se može vidjeti na snimku jedan automobil je izazvao nesreću tako što je prešao u suprotnu traku, a njime je, prema nezvaničnim informacijama upravljao maloljetnik.

U vozilu su se nalazile dvije osobe, koje su se nakon toga zaustavile na proširenju, a onda je prvo izbio verbalni, a onda i fizički sukob. 

Nakon što je vozač dobio udarac u tučnjavi, suvozač se vraća u automobil i sjeda za volan i i pod punim gasom pokušava pregaziti osobe s kojima se tukao.

Kako se može vidjeti na snimku, jedna osoba je povrijeđena, a nezvanične informacije govore da je prebačena u bolnicu u Karlovcu.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# VELIKA KLADUŠA
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.