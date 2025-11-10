U Brčkom u opticaju "filmske novčanice", policija apelira na oprez

Policija Brčko distrikta BiH uputila je apel građanima na pojačan oprez zbog pojave tzv. „filmskih novčanica“ u apoenima od pet, 10, 20 i 50 eura, koje su se u posljednjih mjesec dana pojavile na području Distrikta.

Prema informacijama policije, riječ je o novčanicama izrađenima od nekvalitetnog papira, bez zaštitnih obilježja poput vodenog znaka i zaštitne niti, te s otisnutim natpisima „ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES“ i „COPY“ na obje strane, uz identičan serijski broj na svim primjercima.

''Radi se o tzv. 'filmskim novčanicama' koje se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji'', navodi se u priopćenju Policije Brčko distrikta BiH.

Iz policije upozoravaju kako su u nekoliko slučajeva maloljetne osobe koristile ove lažne novčanice prilikom plaćanja u ugostiteljskim objektima i trgovinama, predstavljajući ih kao prave.

Građanima se savjetuje da prilikom kupovine i razmjene novca obrate pozornost na spomenute detalje kako ne bi bili oštećeni te da svaki sumnjiv slučaj odmah prijave Policiji Brčko distrikta BiH.