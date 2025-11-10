OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Uvažena žalba advokata: Policajac Amar Turčalo, koji je osumnjičen za odnos s maloljetnicom, pušten na slobodu

Njemu su izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrane sastajanja s određenim osobama

S. S.

10.11.2025

Općinski sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se djelimično usvaja žalba branioca osumnjičenog policijskog službenika Amara Turčala, advokata Dine Hodžića, na rješenje o određivanju pritvora.

Amaru Turčalo je ukinuta mjera pritvora, te su izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana sastajanja s određenim osobama,  na način da se osumnjičenom zabranjuje sastajanje i približavanja ispod razdaljine od 500 metara, telefonski kontakt ili kontaktiranje na bilo kakav drugi posredan ili neposredan način sa oštećenom maloljetnom osobom.

Provođenje te mjere će kontrolisati MUP KS, odnosno nadležna policijska stanica.

Turčalo se sumnjiči za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe, odnosno da je tokom oktobra imao seksualni odnos s maloljetnom osobom.

