Poznata imena svih žrtava požara u Domu penzionera

U požaru u Domu penzionera Tuzla život je izgubilo 13 osoba, a dio povrijeđenih još uvijek je u bolnici.

Ova nezapamćena tragedija duboko je potresla cijelu državu, ali i region.

Život su izgubili Lučić Ivo (1944), Kurbašić Rasema (1947), Beganović Ziad (1958), Mehmedinović Azema (1936), Jašaragić Hava (1935), Pašanović Atif (1948), Mrkić Marko (1929), Lastrić Milena (1936), Tučić Sadbera (1950), Malkočević Zajim (1952), Džaferović Ruvejda (1940), Ibrišimović Ahmet (1944), Tavukčić Samija (1941).