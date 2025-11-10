Velika akcija MUP-a TK: Uhapšene dvije osobe, pronađeno više od 2 kilograma kokaina vrijednog oko 400.000 KM i oružje

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektor kriminalističke policije, Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su uz asistenciju policijskih službenika Jedinice policije za specijalnu podršku, istražitelja Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, poduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih dijela, operativnim radom na terenu, te poduzimajući opsežne istražne radnje došli do saznanja o mogućim počiniocima krivičnih djela koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga na području Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona a po naredbama za pretresanje Općinskog suda u Gradačcu, dana 07. i 08.11.2025.godine, izvršeno je pretresanje lica E.K. (1997), E.S. (1997), H.Š. (1996) i A.B. (1986), putničkih motornih vozila koja imenovani koriste, kao i stana i drugih prostorija korisnika navedenih lica, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: ranac u kojem se nalazi jedno veće pakovanje sa materijom bijele boje za koju je vještačenjem utvrđeno da se radi o opojnoj drogi „Kokain“ u količini 2012,729 grama (2,012729 kg), tržišne vrijednosti oko 400.000,00 KM, tri pištolja, veća količina municije, mobilni telefoni, novac u iznosu 300 eura i 530 KM (različitih apoena), digitalna vaga za precizno vaganje, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezi sa počinjenjem krivičnih djela.

Licima A.B. i H.Š. je zbog sumnji da su počinili krivična djela: A.B. iz člana 238 stav 1 KZ F BiH „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ i člana 371 stav 1 KZ F BiH „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“, a H.Š krivično djelo iz člana člana 371 stav 1 KZ F BiH – „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“, prema nalogu kantonalnog tužioca oduzeta sloboda, te su isti, nakon kriminalističke obrade, dana 08.11.2025.godine uz Izvještaj sa dokazima predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.