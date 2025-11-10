Protupožarni aparati nisu korišteni kada je izbio požar u Domu penzionera

Stravičan požar koji se dogodio u Domu penzionera u Tuzli odnio je trinaest života, dok je više od 30 ljudi povrijeđeno, a brojne informacije koje cure u javnost već zgrožavaju stanovništvo.

Još jedna tragedija u nizu u BiH, a postavlja se ponovo isto pitanje: „Ko je odgovoran?“.

Naime, požar je izbio u noći sa utorka na srijedu prošle sedmice, a najteže je, prema riječima korisnika Doma, bilo od 4. do 7. sprata, s kojih su ljudi evakuisani. Da stvar bude gora, na najvišim spratovima bili su nepokretni korisnici Doma. Kako je moguće da se to desilo i po čijem nalogu su oni bili smješteni baš na najvišim spratovima? Pitanje sigurnosti odnosi se i na to zašto odmah nisu obaviješteni vatrogasci te da li je uopće korišten protupožarni aparat.

Zadatak istrage

Tim povodom kontaktirali smo Dom penzionera u Tuzli, međutim, nisu nam mogli potvrditi da je uopće korišten protupožarni aparat.

- Ne mogu vam potvrditi da je neko iz Doma koristio protupožarni aparat, jer kad je dojavljeno da je požar, došli su vatrogasci odmah. Ja to stvarno ne znam. To je bilo u noćnoj smjeni, kad većina kolega ne rade. Rade samo ljudi u noćnoj smjeni, sestre u smjeni, dežurne i recepcioner. Stvarno ne znam je li korišten ili nije – rekao je za „Dnevni avaz“ stručni saradnik za odnose s javnošću Doma Admir Muslimović.

U vrijeme požara je, kako dodaje, od uposlenika bilo troje u medicinskom sektoru, a jedno na recepciji.

- Protupožarni aparati su bili ispravni. Definitivno jesu. Mi svake godine imamo obuku i PPZ zaštitu – istakao je Muslimović.

Isto pitanje smo uputili i Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a u vezi s korištenjem protupožarnog aparata. Kako je za naš medij izjavila portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić, informacije o tome nije imala.

- To će sigurno utvrditi istraga. To je zadatak istrage u svakom slučaju. Novih informacija nema, a uviđaj je u toku. Sve informacije vezano za istragu može dati samo Tužilaštvo nakon uviđaja – istakla je Sprečić.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK također nisu imali informaciju o korištenju protupožarnog aparata, te su nam kazali da je uviđaj u toku, a sve ostalo će se utvrditi naknadno.

Razbuktala faza

Kako je za „Dnevni avaz“ kazao Jasmin Jahić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla, nema informaciju koliko je korišteno protupožarnih aparata.