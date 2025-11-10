Amir Pašić Faćo i dalje u KPZ Orašje: Nisu zabilježeni nikakvi incidenti

Amir Pašić Faćo, osumnjičen za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono komunikacijskih tehnologija, i dalje se nalazi u KPZ Orašje.

Njemu je određen jednomjesečni pritvor krajem prošlog mjeseca određen jednomjesečni pritvor, a tada je tražio da ne bude smješten u KPZ Zenicu i KPZ Igman, zbog straha za sigurnost.

Nakon što je prebačen u Orašje postojale su indicije da bi mu mogla biti ugrožena sigurnost, no policija ga je sklonila od osoba za koje je smatrao da mu mogu predstavljati problem.

Njegov advokat Kenan Ademović je kazao za "Dnevni avaz" da nije imao nikakvih incidenata i da je sve u najboljem redu.

On se sumnjiči da je psihički zlostavljao novinarke Rabiju Arifović, suprugu ministra Elmedina Konakovića, Daliju Hasanbegović-Konaković, Borku Rudić i zamjenicu ministra Dušku Jurišić.