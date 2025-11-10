Policija uhapsila muškarca na sjeveru države: Usmrtio pješaka, pa pobjegao

Policija u Bijeljini identifikovala je D.S. iz tog mjesta osumnjičenog da je jučer na lokalnom putu u mjestu Batković, usmrtio pješaka i pobjegao.

Nesreća se desila jučer oko 16:50 sati, a učestvovalo je nepoznato putničko motorno vozilo i vozač koji se udaljio sa lica mjesta i pješak D.S. sa područja grada Bijeljina koji je od zadobijenih povreda smrtno stradao.

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, danas su uhapsili D.S. iz Bijeljine zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

- Brzim i efikasnim operativnim radom na terenu, policijski službenici identifikovali su i lišili slobode osumnjičeno lice D.S. od koga je privremeno oduzet putnički automobil marke golf sa oštećenjima, a za koji postoje osnovi sumnje da je osumnjičeno lice upravljalo navedenim vozilom u saobraćajnoj nezgodi - navode iz PU Bijeljina.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv D.S. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.