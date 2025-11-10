Obrazloženje Suda o puštanju policajca osumnjičenog za pedofiliju: Kućnim pritvorom se može spriječiti mogućnost ponavljanja djela

Općinski sud u Sarajevu prihvatio je danas žalbu advokata i ukinuo pritvor pripadniku MUP-a KS Amaru Turčalu, koji se sumnjiči da je u prošlom mjesecu imao spolni odnos s maloljetnicom.

Pritvor je bio predložen zbog straha od ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti.

Ipak, Općinski sud je cijenio argumente advokata i umjesto pritvora, Amaru Turčalu odredio mjere zabrane napuštanja boravišta i sastajanja s oštećenom.

U obrazloženju Suda se navodi da mjera zabrane napuštanja boravišta je najstrožija mjera zabrane i da ona podrazumijeva zabranu napuštanja adrese stanovanja i da se time može spriječiti mogućnost ponavljanja krivičnog djela. Oni se navode odredbom ZKP-a da se vodi računom propocionalnosti izrečene mjere procesnim ciljevima, to jeste da se ne može primjeniti teža mjera ako se ista svrha može postići blažom.

Pripadnici MUP-a KS, odnosno PS Novi Grad će provoditi nasumično i bez prethodne najave kontrolu provođenja mjere.