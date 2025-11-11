Policija u Berlinu kod tinejdžera iz BiH pronašla oružje

Pripadnici njemačke Savezne policije sa područja Berlina tokom vikenda sproveli su akciju kontrole kršenja Zakona o naoružanju, a među sumnjivim osobama našao se i 16-godišnjak iz Bosne i Hercegovine.

Nakon kontrole kod njega je pronađena vazdušna puška, koja je odmah oduzeta.

Policija je nakon njega provjerila i 20-godišnjeg Nijemca, kod kojeg je pronađen pištolj sa manevarskim mecima, kao i borbeni nož.

Policija je protiv obojice podnijela prijave za kršenje Zakona o naoružanju, a pronađeno oružje je konfiskovano, prenose Nezavisne.