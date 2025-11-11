Jasmin Ponjević, otac maloljetnika koji je htio automobilom ubiti ljude, od ranije poznat policiji: Žena mu se nalazi u sigurnoj kući

Maloljetnik (15) iz Velike Kladuše, sumnjiči se za pokušaj ubistva, nakon što je u mjestu Trnovi namjerno automobilom naletio na grupu ljudi i tako povrijedio četiri osobe, a među njima i jednu teško.
Riječ je o sinu Jasmina Ponjevića, koji je prije toga izazvao saobraćajnu nesreću, a koji je i od ranije poznat policiji.
Jasmin Ponjević se nakon nesreće fizički obračunao s okupljenim, a nkon što je dobio udarac i pao na kolovoz, njegov maloljetni sin, koji je bio suvozač u vozilu, sjeda za volan i pri velikoj brzini udara okupljene.
Prema nezvaničnim informacijama, Tužilaštvo USK će najvjerovatnije maloljetniku predložiti pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, a ocu zbog nasilničkog ponašanja.
Supruga Jasmina Ponjevića se trenutno nalazi u sigurnoj kući s još petero maloljetne djece.