Novi slučaj femicida u BiH: Muškarac ubio ženu sjekirom u dvorištu porodične kuće

Dobojska policija uhapsila je sinoć N.Đ. u Stanarima zbog sumnje da je ubio ženu sjekirom.

Navedeni se sumnjiči da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

-Za navedenu osobu postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim satima, u dvorištu porodične kuće na području Stanara usmrtio žensku osobu upotrebom hladnog oružja – sjekira – saopćeno je iz PU Doboj.

Uviđajem na licu mjesta je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a preduzimaju se i druge potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.