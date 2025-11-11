DETALJI UŽASA

Muškarac koji je ubio svoju ženu sjekirom ima 82 godine: Sam se prijavio policiji

S. S.

11.11.2025

Nenad Đermanović (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đermanović (76) koju je sjekirom više puta udario u glavu.

Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 u dvorištu njihove porodične kuće u opštini Stanari.

Kako saznaje ATV, Nikola je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj i pronađena je sjekira kojom je ubistvo najvjerovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon vještačenja.

-Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim satima, u dvorištu porodične kuće na području općine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sjekire” – saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Naloženo je preduzimanje svih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti i rasvjetljavanju krivičnog djela. Po nalogu tužilaštva tijelo je upućeno na obdukciju, a osumnjičeni Đermanović će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.

