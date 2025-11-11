Tužilaštvo BPK Goražde zaprimilo 236 prijava po raznim osnovama, riješeno 170 predmeta

Tužilaštvo Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini zaprimilo je 236 prijava po raznim osnovama – potvrdila je portparolka Tužilaštva Aida Obuća.

Ona je podsjetila da je u posljednjih desetak dana zaprimljeno više prijava koje se odnose na dešavanja u vezi sa psima lutalicama, uključujući i nedavni slučaj napada psa na maloljetnog dječaka.

- Prijave se između ostalog odnose na navodna nezakonita postupanja prema psima, ali i na slučaj napada psa na maloljetno dijete, a dio prijava podnesen je i protiv nadležnih organa koji su možda trebali postupati a nisu, ali sve te prijave su u proceduri. Poslane su u MUP BPK na daljnje provjere, a nakon što ih MUP obradi izvještaji će biti dostavljeni tužilaštvu i postupajući tužioci će donijeti tužilačke odluke - navela je Obuća.

Napomenula je da će biti provedena kompletna procedura te da se ništa neće prepustiti slučaju.

- Svi koji bi mogli biti odgovorni će biti saslušani i sve će se temeljito i zakonito odraditi, da bi se mogla donijeti tužilačka odluka – naglasila je ona.

Dodala je da je od početka ove godine, zaključno sa današnjim danom, Tužilaštvo zaprimilo ukupno 236 prijava po raznim osnovama, koje su uredno evidentirane, a po njima se trenutno postupa.

- U ovoj godini bilježi se blagi porast prijava koje su raznolike i odnose se na zloupotrebu položaja, osjeti se blagi porast prijava koruptivnih krivičnih djela te posjedovanja omogućavanja uživanja opojnih droga. Rješavanje prijava ne odvija se brzo zbog potrebe za detaljnim prikupljanjem dokaza i složenosti samog postupka, pa proces može potrajati nekoliko mjeseci, a u pojedinim slučajevima i do godinu dana. Zaključno sa današnjim danom riješeno je 170 predmeta gdje je donesena adekvatna tužilačka odluka, a i preostali će biti adekvatno riješeni – istakla je portparolka Tužilaštva BPK Goražde.

Navela je da je saradnja Tužilaštva i MUP-a na zavidnom nivou ali da uvijek ima stvari koje se trebaju i moraju unaprijediti.

- Mi svake godine bilježimo dobre rezultate u radu što se tiče statistike i to možda građanima posebno ne znači, ali pohvaljeni smo od VSTV-a da nemamo puno starih predmeta maltene nijedan, i svi se rješavaju u određenom vremenu. Svi tužioci imaju svoj plan rada i norme koje moraju zadovoljiti, a u Tužilaštvu je procedura da su svi predmeti jednaki, osim naravno težih krivičnih djela i oni se rješavaju prema datumu prijema - istakla je Obuća.