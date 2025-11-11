Vozač BMW-a cestom Grude-Posušje projurio vozeći 155 kilometara na sat, sve snimao i objavio

Uprava policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona upozorava na ozbiljne slučajeve prekoračenja brzine te sve češće neodgovorno ponašanje mladih vozača koji snimaju rizičnu vožnju i objavljuju je na društvenim mrežama.

Nakon identificiranja i sankcioniranja osoba koje su snimale opasnu vožnju na relaciji Ljubuški – Mostar, te proklizavanje tzv. driftanje vozilom, policijski službenici Jedinice prometne policije MUP-a ZHK detektirali su još jedan slučaj opasne vožnje na magistralnoj cesti Grude – Posušje gdje je dopuštena brzina 60 km/h, a vozač vozilom marke BMW, bh. reg. oznaka je navedenom dionicom projurio brzinom od 155 km/h te je opasnu vožnju snimao i objavio na društvenim mrežama.

- Protiv vozača će naravno biti poduzete sve propisane mjere i radnje u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u ZHK. Koristimo priliku da upozorimo građane da je neprilagođena brzina i dalje najčešći uzrok prometnih nesreća s teškim posljedicama - naveli su iz MUP-a ZHK.

Unatoč takvim pokazateljima, dodali su, ozbiljni slučajevi prekoračenja ograničenja brzine evidentiraju se u kontinuitetu.

- U samo jednoj pojačanoj akciji kontrole prometa na području Posušja i Ljubuškog dana 11./12.10.2025. godine u vremenu od 21:00 do 05:00 sati policijski službenici evidentirali su veći broj zabrinjavajućih prometnih prekršaja od kojih izdvajamo:

47 vozača sankcionirano zbog prekoračenja brzine evidentiranih radarskim sustavom „Eunomia SM21“ od toga čak 27 vozača čija je brzina kretanja bila dvostruko veća od dopuštene.

19 vozača isključeno iz prometa zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

Uprava policije ponovno apelira na sve vozače da brzinu prilagode uvjetima na cesti, da ne konzumiraju alkohol prije vožnje i da neprilagođena brzina snimljena i objavljena na društvenim mrežama nije znak sposobnosti, već neodgovornosti. Takvo ponašanje može imati tragične posljedice. Pozivamo sve vozače, posebno mlade na odgovorno ponašanje u prometu. U narednom periodu MUP ZHK će provesti više preventivno-represivnih akcija u cilju suzbijanja neodgovornog ponašanja u prometu - podvukli su iz MUP-a ZHK.