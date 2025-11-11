Predložen pritvor za Jasmina Ponjevića zbog haosa u Kladuši: Pronađeno mu i oružje, Tužilaštvo nije otkrilo informacije o njegovom sinu

Tužilaštvo je predložilo određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Velikoj Kladuši određivanje mjere pritvora prema 37-godišnjaku iz Velike Kladuše, osumnjičenom da je počinio krivična djela Nasilničko ponašanje i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Podsjećamo, dana 09.11.2025. godine na magistralnom putu M-4.3 u mjestu Trnovi, općini Velika Kladuša, došlo je do saobraćajne nesreće, a potom i do fizičkog obračuna više lica. Istog dana lice P.J. je po pripadnicima Policijske stanice Velika Kladuša lišeno slobode, a izvršenim pretresom porodične kuće kod njega je pronađena određena količina municije.

Tužilaštvo je otvorilo istragu zbog postojanja osnova sumnje da je P.J. počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje u sticaju s krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Kako je ranije objavio portal "Avaza" riječ je o Jasminu Ponjeviću.

U narednom periodu nastavit će se provoditi istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela. Tok krivičnog postupka u odnosu na maloljetno lice koje je sudjelovalo u ovom događaju ne može se objaviti, a kako to nalaže Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH.