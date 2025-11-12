Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AKCIJA SIPA-E

U Bužimu uhapšena jedna osoba zbog izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti

O daljem statusu lica odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine

Akcija SIPA-e. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

12.11.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Bužima, izvršili pretres na jednoj lokaciji, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Kako navode iz SIPA-e, slobode je lišeno jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

- Lice lišeno slobode će po okončanju rada na terenu biti sprovedeno u službene prostorije, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog.

O daljem statusu lica odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Ova operativna akcija provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona - saopćeno je iz SIPA-e. 

# BUŽIM
# AKCIJA
# SIPA
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.