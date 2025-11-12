U Bužimu uhapšena jedna osoba zbog izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Bužima, izvršili pretres na jednoj lokaciji, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Kako navode iz SIPA-e, slobode je lišeno jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

- Lice lišeno slobode će po okončanju rada na terenu biti sprovedeno u službene prostorije, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog.

O daljem statusu lica odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Ova operativna akcija provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona - saopćeno je iz SIPA-e.