Neprikladno je dodirivao: Ginekolog uhapšen nakon pregleda

Nakon što je jedna pacijentkinja prijavila da je ginekolog iz Podgorice neprikladno dodirivao, on je uhapšen.

Policija je saopćila da je uhapšeno lice osumnjičeno za nedozvoljene polne radnje.

- Policijski službenici postupili su po prijavi jedne ženske osobe da ju je doktor P.J. neprikladno dodirivao nakon što je nad njom završio ginekološki pregled u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Podgorici - navode iz policije.

Kako se dodaje, sa događajem su službenici podgoričke policije upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega je dalje postupanje po predmetnom događaju nastavio dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

- Od P.J. su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena obavještenja na zapisnik, dok je oštećena upućena na odgovarajuće ljekarske preglede - dodaju u policiji.

- Sa cjelokupnim spisima predmeta upoznat je postupajući tužilac koji se izjasnio da se u radnjama P.J. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljene polne radnje i on je po njegovom nalogu lišen slobode. Uz krivičnu prijavu će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost - navodi se u saopćenju.