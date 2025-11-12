Određen jednomjesečni pritvor Jasminu Ponjeviću i njegovom maloljetnom sinu nakon drame u Velikoj Kladuši

Jednomjesečni pritvor Jasminu Ponjeviću i njegovom maloljetnom sinu (15) određen je sinoć, potvrđeno je za portal "Avaza".
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ranije je Općinskom sudu u Velikoj Kladuši predložilo određivanje mjere pritvora prema 37-godišnjaku iz Velike Kladuše, osumnjičenom da je počinio krivična djela Nasilničko ponašanje i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
Pritvor je predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo.
Podsjetimo, u nedjelju, 9. novembra ove godine na magistralnom putu M-4.3 u mjestu Trnovi, općini Velika Kladuša, došlo je do saobraćajne nesreće. Nakon toga više osoba se verbalno sukobilo, nakon čega je došlo i do fizičkog obračuna.
Nakon što je Ponjević udaren i oboren na pod, njegov maloljetni sin, koji je bio suvozač u vozilu, sjeo je za volan Golfa i pri velikoj brzini udario okupljene.
Tužilaštvo je otvorilo istragu zbog postojanja osnova sumnje da je P.J. počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje u sticaju s krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.