Određen jednomjesečni pritvor Jasminu Ponjeviću i njegovom maloljetnom sinu nakon drame u Velikoj Kladuši

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ranije je Općinskom sudu u Velikoj Kladuši predložilo određivanje mjere pritvora prema 37-godišnjaku iz Velike Kladuše, osumnjičenom da je počinio krivična djela Nasilničko ponašanje i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Jednomjesečni pritvor Jasminu Ponjeviću i njegovom maloljetnom sinu (15) određen je sinoć, potvrđeno je za portal "Avaza".

Pritvor je predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo.

Podsjetimo, u nedjelju, 9. novembra ove godine na magistralnom putu M-4.3 u mjestu Trnovi, općini Velika Kladuša, došlo je do saobraćajne nesreće. Nakon toga više osoba se verbalno sukobilo, nakon čega je došlo i do fizičkog obračuna.

Nakon što je Ponjević udaren i oboren na pod, njegov maloljetni sin, koji je bio suvozač u vozilu, sjeo je za volan Golfa i pri velikoj brzini udario okupljene.

Tužilaštvo je otvorilo istragu zbog postojanja osnova sumnje da je P.J. počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje u sticaju s krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.