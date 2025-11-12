Svake godine gotovo 250 poginulih na bh. cestama

Saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini postale su svakodnevica, pa su tako česti slučajevi letalnog ishoda. Da stvar bude gora, kulture u saobraćaju gotovo da i nema, pa tako obijesni vozači „ulijeću“ u saobraćajne trake kako stignu i umiju, a nisu rijetki verbalni i fizički obračuni.

O ovoj temi razgovarali smo s tehničkim direktorom Instituta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva Adnanom Tatarevićem, koji je za „Dnevni avaz“ izjavio da ne postoji preventiva kada je riječ o smanjenju broja nesreća.

Bez strategije sigurnosti

- Ono što je defacto na terenu stanje jeste da nam je policija ona koja radi preventivu i represiju. Policijski posao je, prije svega, da rade represiju i sada se to pokušava kroz videonadzorne sisteme, kamere prevenirati. To se, prema mom mišljenju, ne radi tako. Ono što se ponavljamo iz godine u godinu jeste da mi nemamo strategiju sigurnosti cestovnog saobraćaja, da nemamo akcione planove, jer imamo jako puno faktora, to jeste strana koje bi morale učestvovati u poboljšanju te sigurnosti u saobraćaju. Nažalost, to se ne radi. Trenutno je u Kantonu Sarajevo u Nacrtu Strategija o sigurnosti cestovnog saobraćaja da se govori jako puno ministarstava i institucija koje trebaju da djeluju. Nije to samo policijski posao kao što se to radi kod nas – istakao je Tatarević.

Kako nam je kazao, na ukupnosti sigurnosti saobraćaja mora se raditi od vrtića, pa do punoljetstva i u konačnici do polaganja vozačkog ispita, kako bismo imali izgrađenog vozača koji će znati kako da se ponaša u saobraćaju.

Nekultura u saobraćaju

Kada je riječ o kulturi u saobraćaju, istakao je da nekulturu koju vozači imaju svakodnevno, obijesne vožnje, postoji segment koji zakon nije prepoznao.

- Kod nas je ista kazna za prekoračenje brzine i u gradu i na autoputu, što je apsolutno nepojmljivo. Mora se znati šta znači vožnja duplo preko one koja je ograničena i mora se to adekvatno sankcionisati. To stanje u saobraćaju je kao ogledalo društva. Pušteno je sve nekoj stihiji da se dešava i poprilično je neuređeno, tako da ovi rezultati koje imamo, malo je grubo reći, ali mislim da nam nije loše stanje kako se ponašamo u saobraćaju, iako je ono porazno – rekao je Tatarević.

Dodaje da je jedno vrijeme bio pad smrtno stradalih u saobraćaju, pa je krenuo rast. Istakao je da je broj smrtno stradalih na godinu gotovo 250 u BiH, što je jako puno.