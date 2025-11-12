CRNE BROJKE

Svake godine gotovo 250 poginulih na bh. cestama

Mora se znati šta znači vožnja duplo preko one koja je ograničena i mora se to adekvatno sankcionisati, rekao je Tatarević

Vozači sve češće izazivaju saobraćajne nezgode. Foto: Srpskainfo

Piše: Amila Ovčina

12.11.2025

Saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini postale su svakodnevica, pa su tako česti slučajevi letalnog ishoda. Da stvar bude gora, kulture u saobraćaju gotovo da i nema, pa tako obijesni vozači „ulijeću“ u saobraćajne trake kako stignu i umiju, a nisu rijetki verbalni i fizički obračuni.

O ovoj temi razgovarali smo s tehničkim direktorom Instituta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva Adnanom Tatarevićem, koji je za „Dnevni avaz“ izjavio da ne postoji preventiva kada je riječ o smanjenju broja nesreća.

Bez strategije sigurnosti

- Ono što je defacto na terenu stanje jeste da nam je policija ona koja radi preventivu i represiju. Policijski posao je, prije svega, da rade represiju i sada se to pokušava kroz videonadzorne sisteme, kamere prevenirati. To se, prema mom mišljenju, ne radi tako. Ono što se ponavljamo iz godine u godinu jeste da mi nemamo strategiju sigurnosti cestovnog saobraćaja, da nemamo akcione planove, jer imamo jako puno faktora, to jeste strana koje bi morale učestvovati u poboljšanju te sigurnosti u saobraćaju. Nažalost, to se ne radi. Trenutno je u Kantonu Sarajevo u Nacrtu Strategija o sigurnosti cestovnog saobraćaja da se govori jako puno ministarstava i institucija koje trebaju da djeluju. Nije to samo policijski posao kao što se to radi kod nas – istakao je Tatarević.

Kako nam je kazao, na ukupnosti sigurnosti saobraćaja mora se raditi od vrtića, pa do punoljetstva i u konačnici do polaganja vozačkog ispita, kako bismo imali izgrađenog vozača koji će znati kako da se ponaša u saobraćaju.

Nekultura u saobraćaju

Kada je riječ o kulturi u saobraćaju, istakao je da nekulturu koju vozači imaju svakodnevno, obijesne vožnje, postoji segment koji zakon nije prepoznao.

- Kod nas je ista kazna za prekoračenje brzine i u gradu i na autoputu, što je apsolutno nepojmljivo. Mora se znati šta znači vožnja duplo preko one koja je ograničena i mora se to adekvatno sankcionisati. To stanje u saobraćaju je kao ogledalo društva. Pušteno je sve nekoj stihiji da se dešava i poprilično je neuređeno, tako da ovi rezultati koje imamo, malo je grubo reći, ali mislim da nam nije loše stanje kako se ponašamo u saobraćaju, iako je ono porazno – rekao je Tatarević.

Dodaje da je jedno vrijeme bio pad smrtno stradalih u saobraćaju, pa je krenuo rast. Istakao je da je broj smrtno stradalih na godinu gotovo 250 u BiH, što je jako puno.

Tatarević: Porazno stanje. Ustupljena fotografija

Maloljetnici za volanom

Tatarević se osvrnuo i na slučaj koji se dogodio u nedjelju kod Velike Kladuše, kada je maloljetnik (15) automobilom pokušao pregaziti ljude, kojom prilikom je četvero povrijeđeno.

- To je jedna grozota da imamo roditelja koji sjedi pored svog maloljetnog djeteta i pušta ga u javni saobraćaj, gdje jednostavno očito ni taj roditelj nije dovoljno svjestan šta se može napraviti ukoliko se taj automobil ne upravlja onako kako bi trebao. Nepojmljivo mi je bilo gledati snimak, kao da je film. Ono je pokušaj ubistva. Očito je da nemamo odgoj od nekih malih nogu, vrtića, osnovne i srednje škole. Mladi evidentno ne znaju koliku opasnost mogu izazvati neadekvatnim upravljanjem tog motornog vozila. Ukoliko tome pridodamo i alkohol i narkotike, onda, nažalost, rezultati poraza koje imamo i nisu nikakva iznenađenja – istakao je Tatarević.

Preventivne mjere

- Preventivna mjera je donošenje napokon strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja da jednostavno znamo šta je čija obaveza, pa imamo prebacivanje, da se zna šta je obaveza Ministarstva odgoja i obrazovanja, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova. Sve oko saobraćaja se prebaci na policiju i oni to rade onako kako rade. Imamo postavljanje kamera na autobuskim stajalištima, to je jedna strana medalje da se ubrza saobraćaj, dok je druga strana da se učesnici ne mogu zaustaviti ni na 15-20 sekundi, jer će dobiti kaznu, pa se zaustavljaju u saobraćajnoj traci i samim tim ugrožavaju i putnika kojeg će pustiti u vozilo i zaustavljaju sam tok saobraćaja. Ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton. Povećanje sigurnosti cestovnog saobraćaja je maraton – kazao nam je. 

# SAOBRAĆAJNE NESREĆE
# BIH
