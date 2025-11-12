Detalji akcije SIPA-e: Vrbovali strance, oduzimali im pasoše i tjerali ih da besplatno rade na izgradnji autoputa i apartmana na Bjelašnici i Jahorini

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića sproveli operativnu akciju „NID“.

- Realizovani su pretresi poslovnih i stambenih objekata i pokretnih stvari, na tri lokacije, koje su u vlasništvu ili ih koriste osumnjičena lica, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela „Organizovani kriminal“, „Međunarodna trgovina ljudima“ i „Pranje novca“ propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i krivičnim djelom „Trgovina ljudima“ koje je propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i krivično djelo „Trgovina ljudima“, propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske – navodi se u saopćenju.

Uhapšene su tri osobe koje će u toku dana biti sprovedene u službene prostorije radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.