Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PISAO JOJ PORUKE

Predložen pritvor Amelu Alihodžiću koji je vrbovao trinaestogodišnju djevojčicu

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom. Avaz / Ustupljena fotografija

A. O.

12.11.2025

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom za krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom. 

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor mu je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela. 

Sumnjiči se da je navedena krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina, dodaju iz Tužilaštva. 

Kako je "Avaz" jutros prvi objavio, Amel Alihodžić iz Zenice uhapšen je u akciji koja je bila produkt saradnje MUP-a ZDK i MUP-a KS.

Alihodžić je pokušao namamiti djevojčicu iz Sarajeva od 13 godina, a sreća za nju je bila da je prijavila svome ocu da je dobila poruke s nepoznatog broja na Viber, pa je dalju komunikaciju s njim vodio on.

Tako da maloljetnica, srećom, nije morala da čita neprimjerene poruke.

Amel Alihodžić je od početka bio upoznat da se dopisuje s djevojčicom od 13 godina, no to ga nije spriječilo da nastavi slati neprimjerene poruke i ugovara sastanak.

# TUŽILAŠTVO KS
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.