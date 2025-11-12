Predložen pritvor Amelu Alihodžiću koji je vrbovao trinaestogodišnju djevojčicu

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom za krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor mu je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela.

Sumnjiči se da je navedena krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina, dodaju iz Tužilaštva.