"Driftali" u svadbenoj povorci pa "udareni" po džepu

Policijska uprava Posušje zaprimila je prijavu da se društvenim mrežama širi videosnimak koji je nastao 8. novembra 2025.godine u ulici Ante Starčevića u Posušju na kojoj je vidljivo da su vozači tri vozila, koja su bili učesnici svadbene povorke, narušili javni red i mir na naročito drzak način bezobzirnim ponašanjem.

- Vozilima su namjerno prouzročili proklizavanje točkova na kolniku stvarajući specifičan zvuk pneumatika, dim i neugodan miris čime su ugrozili sigurnost sudionika u prometu i građana koji su se nalazili u blizini - rečeno je iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Policijski službenici PU Posušje su poduzeli mjere i radnje i utvrdili identitete učesnika narušavanja javnog reda i mira, proveli prekršajnu obradu nad dvije osobe i uručili prekršajne naloge osobama N.B.(23) koji je upravljao vozilom marke Mercedes i L.P. (21) zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru u ZHK - Remećenje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem gdje je predviđena sankcija u iznosu od 300 do 600 KM.

U toku je prekršajna obrada nad osobom M.Č. (25) koji je upravljao vozilom marke Mercedes i istom će biti uručen prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru u ZHK.